Вашингтон, 16 сентября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае его победы на выборах, он добьётся двадцатипроцентного снижения федеральной ставки корпоративного налога — до 15%. Также в планах кандидата в президенты — снижение налога на доходы физических лиц до 33% (сейчас 39,6%), пишет Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Потенциальный президент США пояснил, что это поможет увеличить размер американского ВВП с двух до трёх с половиной процентов. Граждане страны при этом получат 25 млн новых рабочих мест.

«Если мы снизим налоги и отменим деструктивные правила, то откроем огромный потенциал, заключающийся в энергичности американцев, и подпишем торговые соглашения на наших условиях, мы сможем создать безграничное число новых рабочих мест», — сказал Трамп.

Напомним, в июне кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что Трамп не является компетентным политиком, и он не справится с руководством страной. «И как я уже говорила, будучи твёрдо убеждённой в этом, он недостаточно компетентен, чтобы быть главнокомандующим», — сказала она.