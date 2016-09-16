Таллин, 16 сентября, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Латвийские пациенты с редкими заболеваниями, лечение которых стоит дорого, и люди не могут сами себе позволить заплатить за лекарства, подают в суд на Министерство здравоохранения и Национальную службу здравоохранения (НСЗ), сообщает газета Neatkarīgā rīta avīze.

wallspaper.ru Фемида

«Конституция гласит, что государство обязано обеспечить минимум здравоохранения каждому пациенту, но не сказано, в чем он заключается. Если человек ломает ногу, ему накладывают гипс, а если человек медленно и мучительно умирает, потому что государство не оплачивает ему лекарства — не является ли это нарушением прав человека?» — заявил руководитель общества пациентов с генетическими заболеваниями «Saknes» Юрис Бейкманис.

«В нынешней реальность пациенты с редкими болезнями и их семьи находятся словно в клетке, потому что варианты лечения есть, но они недостижимы. Это вызывает панику и отчаяние», — добавил он.

В качестве примера он привел пациентов с болезнью Фабри, которым НСЗ выделяет в год 14 000 евро, тогда как лекарства, необходимые для поддержания жизни, стоят почти 200 000 евро.

Как стало известно, в настоящее время один пациент с этим заболеванием уже подал в суд, а второму общество помогает готовить иск.

Общество также написало письму омбудсмену и Минздраву, призывая решать эту ситуацию. Также организация считает, что в стране должен быть создан центр редких заболеваний.

Читайте также: Латвийцы с редким заболеванием обречены на гибель