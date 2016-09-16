Ярославль, 16 сентября, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Система госзакупок в Ярославской области должна стать более понятной для предпринимателей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной Общественной палате, малый и средний бизнес, равно как и органы власти, нуждаются в обучении и методической поддержке по грамотному проведению процесса закупок.

Предприниматели отмечают, что на собственном примере ощутили несовершенство законодательства в этой сфере и убедились в том, что процедуры закупок могут быть организованы некачественно.

Например, представители Ростовского и Даниловского районов жалуются на случаи, когда техническое задание на ремонт здания содержит неверные параметры здания — в частности, в реальности общая площадь объекта может быть значительно больше заявленной. В таком случае выигравший закупку предприниматель будет вынужден увеличивать собственные издержки для выполнения контракта.

Проблему ненадлежащего качества подготовки заказчиками технических заданий, описания объекта закупки, проектно-сметной документации как системную проблему закупок отмечают и в Общественной палате Ярославской области. Общественники видят решение проблемы в организации обучения сотрудников муниципальных администраций и методической поддержке процессов закупок. Однако повышение грамотности в этой сфере требуется и поставщикам — многие до сих пор недостаточно информированы о механизме общения с заказчиком на электронной площадке. В настоящее время департамент государственного заказа Ярославской области работает над решением этой проблемы.

При этом огромной проблемой являются и неплатежи по исполненным контрактам, что ставит предпринимателей в критические условия. По словам уполномоченного по правам предпринимателей в Ярославской области Альфира Бакирова, таких обращений у него в работе довольно много. В региональном департаменте государственного заказа отмечают, что это вопрос наполняемости бюджета. Закупка размещается в соответствии с планами и доведенными лимитами, но оплатить выполненные услуги или поставленные товары возможно только при реальном поступлении финансов.

Для решения ситуации Общественная палата рекомендует органам исполнительной власти принять ряд мер, в том числе: расширять бесплатные консультации для предпринимателей по участию в государственных и муниципальных закупках, привлекать гражданских активистов к общественному обсуждению крупных закупок, повышать компетентность муниципальных контрактных управляющих.

«У предпринимателей много вопросов к системе закупок, но не меньше вопросов и у заказчика. Найти решения можно только во взаимодействии двух заинтересованных сторон. Поэтому важно вступать в диалог, чтобы выявлять нормативные, организационные и иные проблемы и пытаться их решать, повышая качество работы системы», — прокомментировал председатель комиссии Общественной палаты Артур Ефремов.