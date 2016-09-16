Калининград, 16 сентября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Трагические события января 1991 года в Вильнюсе обусловлены предательством руководителя Советского Союза Михаила Горбачёва. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сказали бывшие высокопоставленные офицеры Михаил Головатов и Альгимантас Науджюнас во время презентации в Калининграде книги обозревателя «Комсомольской правды» Галины Сапожниковой «Кто кого предал».

Андрей Выползов ИА REGNUM Экс-командир группы «Альфа» Михаил Головатов в Калининграде

«Сколько раз я участвовал в тушении «пожаров», начиная с Нагорного Карабаха, Душанбе, Баку, Тбилиси и заканчивая Вильнюсом, — сказал экс-командир группы «Альфа» Головатов. — Говорить, что мы прилетели в Вильнюс сами, что нам никто не давал приказа… Да быть такого не может! Наше подразделение мог задействовать только председатель КГБ, получив указание от Политбюро либо от Верховного главнокомандующего».

По словам экс-командира «Альфы», «по истечении 26 лет я однозначно скажу, что было предательство». «Предательство центральной власти, лично Горбачёва, который сегодня в возрасте 85 лет ведёт себя так же, как в 91-м году — «это я помню, а это не помню», — подытожил Михаил Головатов.

Бывший секретарь ЦК Компартии Литвы, генерал-майор ВКС в отставке Альгимантас Науджюнас также подтвердил, что Горбачёв лично отдал приказ провести специальную операцию в Вильнюсе.

«На военном совете — в моём присутствии — Горбачёв лично отдал указание Язову начинать операцию по освобождению трёх объектов, которые заняли литовские пропагандисты, — сказал Науджюнас. — Из этих объектов — Дома печати, телецентра — лилась грязь на компартию, Советский Союз».

«Основная наша задача в Вильнюсе, — уточнил Головатов, — восстановить вещание на русском языке по всей территории Прибалтики, поскольку ретрансляторы в Литве вещали и на Латвию, и на Эстонию».

Альгимантас Науджюнас подчеркнул, что никакого самоуправства, как это затем представила горбачёвская клика, со стороны военных, дислоцированных на территории Литвы, не было.

«В Литве находилось около полумиллиона военнослужащих — две дивизии ракетных войск стратегического назначения, дивизия ВДВ, МВД, бригада морской пехоты, — продолжил бывший секретарь ЦК Компартии Литвы. — Это огромная сила, которая могла подняться и снести литовскую верхушку. Но ничего такого не было, потому что есть высшее командование, которое слушали. Максимум, что могло себе позволить командование гарнизонов Каунаса, Клайпеды и других городов, так это приехать к Ландсбергису на боевых машинах пехоты со словами — если вы не наведёте порядок и не остановите молодчиков, которые били офицеров, их жён за волосы таскали и пугали детей, то придём и наведём порядок сами. Одновременно офицеры докладывали обо всем в Москву, об этом обо всём знал Комитет госбезопасности, но говорили нам — потерпите».

Автор книги «Кто кого предал» Галина Сапожникова сообщила, что, несмотря на то, что с январских событий прошло уже более 25 лет, общество Литвы до сих пор запугано.

«Многие в Литве отказались общаться со мной, потому что боятся преследования властей, — отметила Сапожникова, приведя пример жителя Вильнюса Виктора Орлова.

«В те годы Орлов с приятелями решили организовать радиопередачу для слушателей Литвы, поздравив граждан с 7 Ноября, — рассказала журналистка. — Они уехали в Белоруссию, чтобы вещать из белорусских лесов. Но по неумению вляпались куда только можно, умножив свои злоключения. Так вот, в эфире должны были прозвучать стихи Бориса Гунько, в которой есть такие строки:

Сам создавай боевые отряды,

сам защищай свой завод!

Так вот, эта строчка легла в основу обвинительного заключения!»

(В этом стихотворении, кстати, есть и такие строки:

Ни Горбачёв, ни дружок его Ельцин

выжить тебе не дадут.

Оба шута к униженью и смерти

верной дорогой ведут. — ИА REGNUM )

А стоило мне сделать звонок по скайпу одному из героев, живущих в Вильнюсе, как наутро ему позвонили из ДГБ Литвы и сказали: «Передайте Галине Михайловне, что очень ждём эту книгу».