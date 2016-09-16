Москва, 16 сентября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев подписал постановление о приоритете отечественных товаров, работ, услуг при государственных закупках. Документ начнет работать с 1 января 2017 года. Речь идет о полном спектре товаров российского происхождения для тех закупок, где применяется механизм конкурса, аукциона или иных способов закупки государственными структурами. Приоритет товаров российского производства перед иностранными аналогами — необходимое решение, которое дополнительным образом повлияет на развитие различных отраслей экономики РФ.

Митрофан Греков. Хлопок и соль торговцев

Сейчас в большинстве случаев выбор делается в пользу иностранных товаров, это касается техники, оборудования, деталей и технологий. Зарубежное предложение выигрывало в качестве, но зачастую проигрывало в цене. С введением нового требования к госзакупкам российский производитель будет вынужден соответствовать предъявленным требованиям, следовательно, качество товаров и услуг заметно улучшится, иначе прогресса в вопросе не произойдет. Ценовая политика останется сдержанной, поскольку конкурс и аукцион стандартно отбирают наиболее доступные варианты.

Без улучшения качества продукции внутреннего производства схема работать не сможет. Это касается всех без исключения производственных направлений: от качества металла в деталях для сельскохозяйственной техники до нюансов в выпуске медицинских расходных материалов. Спрос есть, дело за предложением.