Москва, 16 сентября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Программа субсидирования ипотеки, действующая в настоящее время, не будет продлена. Об этом во время общения с журналистами в Волгограде сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Программа в том виде, в каком существует сегодня, не будет актуальна для 2017 года. Напомню, мы принимали программу, когда ключевая процентная ставка была выше 17%. И конечно, на тот момент снижение субсидированной ставки по ипотеке до 12% было принципиальнейшим моментом вообще в целом для сохранения ипотеки в стране», — сообщил глава министерства.

По его словам, сейчас коммерческая ставка составляет 13%, ставка субсидирования — 12%, банки снижают ее до 11,8−11,9%. Поэтому, отметил министр, при рассмотрении вопроса по способам ее продления будут отрабатываться иные критерии и параметры, поскольку при ставке 12% «она не имеет смысла».

Мень также сообщил о наличии новой программы по инфраструктуре на 20 млрд рублей. Он напомнил, что сегодня застройщик не может вкладывать инфраструктуру в стоимость квадратного метра, а у регионов в подавляющем большинстве средств на это нет, поэтому решением этой проблемы заниматься придется министерству.

Вопрос с продлением субсидирования ипотеки пока не решен, однако «какую-то форму мы найдем обязательно», заверил министр.

В настоящее время в РФ действует программа государственного субсидирования ипотеки. Изначально была рассчитана на период с 1 марта 2015 года по 1 марта 2016 года. В феврале 2016 года власти приняли решение продлить программу до конца года. Ипотечный кредит по программе субсидирования предполагает ставку не более 12% годовых. Первоначальный взнос составляет не менее 20% стоимости приобретаемой недвижимости, срок погашения займа — не более 25−30 лет.

Ранее, 8 сентября, глава Национального объединения застройщиков Леонид Казинец назвал катастрофой возможное окончание программы субсидирования ипотеки без снижения ключевой ставки до уровня, который позволит банкам без субсидирования выдавать ипотеку под 12%. По мнению застройщиков, комфортная ставка не должна превышать 10%.