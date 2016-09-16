Мурманск, 16 сентября, 2016, 12:31 — ИА Регнум.



Lite из ru В Хибинах зимой

В Кировске Мурманской области отмечен существенный рост темпов развития малого и среднего бизнеса, в том числе связанного с туристической отраслью. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на выездном заседании регионального правительства сообщил глава Кировска Владимир Дядик.

«За пятилетний период совокупный турпоток увеличился в 3,2 раза, коечный фонд средств размещения — на 40%, количество посадочных мест в объектах общественного питания возросло более чем на 200 или на 11,3%, — отметил Дядик. — За 2015 год и первое полугодие 2016 введено 6 новых объектов размещения, появилось 13 объектов общественного питания. Создано 72 рабочих места. Общая площадь торговых залов магазинов увеличилась на 798 квадратных метров».

Как уже сообщало ИА REGNUM, туризм — это та сфера экономики, которая, по мнению мурманских властей, обладает потенциалом импортозамещения. На протяжении последних лет правительство области, муниципалитет и местное промышленное предприятие вкладывают средства в развитие туристической инфраструктуры.

Напомним, особой популярностью кировские достопримечательности — Хибинские горы и сопки Заполярья — пользовались в новогодние праздники. В начале года горнолыжные склоны самого западного региона Арктической зоны РФ принимали гостей со всех концов страны, а также иностранцев: в январе Мурманскую область посетило несколько сотен гостей из Германии, Франции, Израиля, Китая, других стран Европы и Юго-Восточной Азии.

«Совокупная мощность горнолыжных комплексов позволяет Кировску конкурировать с популярными российскими и скандинавскими горнолыжными курортами», — подчеркнули в пресс-службе правительства области.