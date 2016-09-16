Ярославль, 16 сентября, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин выступил с инициативой изменения федерального законодательства в защиту работников образовательных учреждений. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате регионального омбудсмена, Бабуркин выступает против обязательной вакцинации сотрудников от гриппа.

Поводом для разработки предложений по изменению федерального законодательства стало обращение в защиту интересов педагога одной из ярославских школ. В 2011 году учитель отказалась прививаться от гриппа — и была отстранена от работы без начисления заработной платы. С точки зрения закона все правильно: вакцинация работников образовательных организаций против гриппа является обязательной, проводится ежегодно, причем независимо от эпидемической ситуации.

Эти требования законодатель аргументирует тем, что работа в образовательных учреждениях связана с высоким риском заражения инфекционными заболеваниями. Однако ярославский омбудсмен с таким подходом категорически не согласен и видит в ситуации правовую неопределенность.

«Основные работы в образовательных организациях проводятся с детьми, допущенными к обучению по результатам медицинских осмотров. Поэтому согласиться с тем, что работа с ними связана с высоким риском инфекционного заболевания, категорически нельзя. Кроме того, требование об обязательной вакцинации работников образовательных организаций не учитывает, что закон дает право на согласие или отказ от вакцинации, так как любая прививка может привести к негативным побочным реакциям и поствакцинальным осложнениям вплоть до летального исхода», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Сергей Бабуркин.