Симферополь, 16 сентября, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Крым решил воспользоваться опытом Москвы в вопросе сноса незаконных строений — некоторые объекты на курортах полуострова, где планируются масштабные реконструкции набережных, будут сохранены. Об этом в интервью телеканалу «Крым 24» 16 сентября заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос самостроя

«Стометровую зону мы зачистим, как бы это ни было неприятно кому-то. Билет на войну я уже выписал, не сомневайтесь. При этом никакие личности здесь не будут иметь никакого значения и влияния, знаю я их или не знаю. Репутация выше и дороже денег», — заявил Аксенов.

По его словам, другого пути у властей полуострова нет — в противном случае не будет возможностей для развития Крыма как курортной территории.

В то же время некоторые объекты могут быть сохранены, добавил глава республики, поскольку, даже будучи построенными с нарушениями, они «не мешают развитию, не влияют на безопасность проживания, платят налоги».

«Такой комплексный подход, возможно, позволит какие-то объекты оставить. Москва, кстати, шла тем же путем. Я беседовал с (мэром Москвы) Сергеем Семеновичем Собяниным. Он говорил, что не все объекты они сносили. Мы пойдем тем же путем», — подчеркнул он.

По словам Аксенова, протяженность крымских пляжей, в соответствии с готовящейся программой восстановления прибрежных территорий, будет увеличена в 4,5 раза. В настоящее время их протяженность составляет около 100 км.