БТР протаранил иномарку в Бийске
Бийск, Алтайский край, 16 сентября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Бронетранспортер столкнулся с легковым автомобилем Subaru в Алтайском крае. Как сообщает «Телеканал 360», в результате ДТП пострадала пожилая женщина.
Vitaly V. Kuzmin
БТР-80
Авария произошла в пятницу, 16 сентября, на въезде в город Бийск.
«На перекрестке трассы М52 и переулка Шубенского БТР не уступил дорогу, движущейся по главной дороге легковушке, — говорится в сообщении. — В результате инцидента иномарка оказалась подмятой под многотонную машину».
После аварии на трассе образовалась крупная пробка.