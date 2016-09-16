Бийск, Алтайский край, 16 сентября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Бронетранспортер столкнулся с легковым автомобилем Subaru в Алтайском крае. Как сообщает «Телеканал 360», в результате ДТП пострадала пожилая женщина.

Vitaly V. Kuzmin БТР-80

Авария произошла в пятницу, 16 сентября, на въезде в город Бийск.

«На перекрестке трассы М52 и переулка Шубенского БТР не уступил дорогу, движущейся по главной дороге легковушке, — говорится в сообщении. — В результате инцидента иномарка оказалась подмятой под многотонную машину».

После аварии на трассе образовалась крупная пробка.