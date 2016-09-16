Москва, 16 сентября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Совместная работа американских, немецких и российских учёных, воспользовавшихся новым методом фотоакустической проточной цитометрии, позволила обнаружить тромбы в кровеносных сосудах. Эксперимент проводился на мышах. Об этом сообщили в пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ).

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В исследовании участвовали сотрудники Университета медицинских наук штата Арканзас (США), учёные Университетских клиник Франкфурта и Дрездена. Руководил работами профессор Владимир Жаров. Также в исследовании принял участие, при декан факультета биологической и медицинской физики МФТИ Александр Мелерзанов.

Тромбы удалось обнаружить при помощи нового метода неинвазивной диагностики — фотоакустической проточной цитометрии. По завершении исследования результаты разместили в научном журнале PLOS ONE.

Суть метода в том, что клетки, на которые предварительно наносят флуоресцентные маркеры, пропускают через сфокусированный лазерный световой пучок. Молекулы красителей реагируют на свет определённой длины волны и издают сигнал. Он собирается ультразвуковым преобразователем. В итоге импульсы распознаются компьютером.

«При исследовании живого организма мышам вводили в кровь краситель, и лазер направляли непосредственно на исследуемую область», — сообщил в пресс-службе.

В университете пояснили, что используемые в настоящее время методы не дают убрать тромбы в режиме реального времени.

«Мы показали, что при помощи метода фотоакустической проточной цитометрии можно обнаружить тромбоэмболы в потоке крови. Потенциально существует возможность тут же уничтожать обнаруженный сгусток, но это тема следующего исследования», — сказал Мелерзанов.