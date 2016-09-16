Сингапур, 16 сентября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. В Сингапуре диагностировали 14 новых случаев заражения вирусом Зика, заявило Национальное агентство по окружающей среде Сингапура, сообщает 16 сентября CNA.

doctor.kz Вирус Зика

Вирус диагностировали у 14 человек, проливающих в районе Альджуниед, расположенном на юге города-государства. Согласно информации Национального агентства по окружающей среде Сингапура, общее количество зарегистрированных случаев заражения вирусом Зика увеличилось до 369.

По мнению специалистов, вирус Зика грозит отклонениями в развитии плода в случае заболевания женщины во время беременности. Наибольшее число случаев заболевания отмечено в Бразилии, в целом вирус встречается у населения 40 стран мира.