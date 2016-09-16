Томск, 16 сентября, 2016, 12:12 — ИА Регнум. В Томске 120 автобусов шести городских маршрутов не вышли на линии в рамках предупредительной забастовки. По словам заместителя мэра Томска Александра Цымбалюка, с 7:00 до 10:00 томские водители маршруток собирались провести предупредительную забастовку: до 70% водителей намеревались не выйти в рейсы.

OpenClipart-Vectors Протест

«Это была не забастовка, а попытка нарушить привычный ритм жизни томичей. Водители, которые заявляли о протестной акции, сдержали свое слово: действительно, сегодня с утра был зафиксирован невыход техники», — сообщил порталу Tomsk.ru Александр Цымбалюк.

Он добавил, что, согласно подсчетам городской администрации, в пятницу утром в рейсы не вышли около 120 автобусов. На линии не вышли автобусы маршрутов №№ 12, 25, 26, 32, 53 и 4.

«Самые большие неудобства были доставлены жителям Степановки, так как там маршруты №№ 12 и 53 увеличили интервал между автобусами с семи до 20. Мы, как могли, старались подставить плечо, нам очень помогли перевозчики, не участвующие в акции, а также перевозчики Северска. В целом коллапса не было, но томичам были доставлены неудобства», — сообщил заместитель мэра.

По его словам, власти Томска запротоколировали все автобусы, которые сорвали графики движения, сегодня будут изучаться договоры с водителями и приниматься меры вплоть до расторжения договоров.

«Те, кто говорит, что мы не хотим встречаться с водителями, лукавят: я неоднократно проводил встречи, мы нашли компромисс. Сейчас организаторы акции пытаются спекулировать водителями, которые якобы останутся без работы, но это не соответствует действительности: у нас дефицит водителей, к тому же те, кто выиграл конкурс, готовы помочь тем, кто не выиграл», — заверил Александр Цымбалюк.

Напомним, накануне председатель независимого профсоюза предпринимателей Томской области Александр Остроушко сообщил о намерении водителей провести акцию протеста. По его словам, забастовка проводится в рамках закона, согласно Трудовому кодексу. «В законе написано: допустима неполная забастовка, то есть 30% автобусов перевозчики должны вывести на рейсы. 30% выйдут, а остальные встанут», — сообщил Остроушко.

Суть претензий водителей заключается в том, что с 1 января 2017 года вступает в силу постановление мэра, согласно которому будет сокращено около 300 автобусов. Водители требуют обеспечить сохранение уровня заработной платы.