Вашингтон, 16 сентября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Значительные объемы воды на поверхности Марса существовали на 1 млрд лет дольше, чем считалось ранее. К такому выводу пришли ученые из Смитсоновского института в США после анализа данных, переданных на Землю зондом Mars Reconnaissance Orbiter, результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Geophysical Research: Planets.

GooKingSword Марс

При помощи камеры высокого разрешения аппарат сделал снимки поверхности Марса, на которой ученые заметили следы существования ручьев, рек и озер талой воды. По словам одного из авторов научной работы Шарон Уилсон, на поверхности планеты обнаружены долины, приносившие воду в бассейны озер. При этом часть таких бассейнов была переполнена, то есть в тот период вода в долинах присутствовала в большом количестве.

Следы сравнительно молодых водоемов находятся в северной части местности под названием Арабиа Терра. По мнению ученых, период, благоприятный для развития жизни, продлился на Марсе значительно дольше, чем предполагалось ранее.