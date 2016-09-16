Москва, 16 сентября, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы назначил четверым руферам, окрасившим звезды высотки на Котельнической набережной в цвета украинского флага и оправданным, компенсацию в 2 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Высотка на Котельнической набережной Москвы

Анне Лепешкиной, требовавшей компенсацию в 828 тыс. руб. за утраченную возможность заработка и расходы на изъятую следствием парашютную систему, суд назначил 667 тыс. рублей. Евгений Коротков, требовавший по тем же пунктам 1,28 млн рублей, получит 414 тыс. руб., Алексей Широкожухов, просивший 476 тыс. руб., — 454,8 тыс. руб.

Напомним, 20 августа 2014 года звезда высотки на Котельнической набережной Москвы была выкрашена в цвета флага Украины. По подозрению в причастности к акции задержали пятерых человек: Александра Погребова, Алексея Широкожухова, Евгению Короткову, Анну Лепешкину и Владимира Подрезова, однако ответственность за покраску звезды взял на себя украинский руфер Павел Ушивец, известный как Григорий Мустанг.

Парашютисты, в отношении которых в августе 2014 года было заведено уголовное дело, год находились под домашним арестом. В дальнейшем суд признал четверых фигурантов невиновными в акте вандализма, они были отпущены на свободу. Еще один участник, Владимир Подрезов, частично признал свою вину. Его осудили по статье «Вандализм» и приговорили к двум годам и трем месяцам колонии.

Позже наказание ему было смягчено, и он также вышел на свободу. Инициатора акции, Павла Ушивца, Россия объявила в международный розыск, однако украинская сторона отказалась выдавать руфера.