Калуга, 16 сентября, 2016, 12:03 — ИА Регнум.



Ван Гог. Солнечный день

По прогнозу главы администрации Обнинска Калужской области Владислава Шапши, явка избирателей на предстоящих выборах в Государственную Думу России будет ниже, чем в прошлые годы. Это связано с датой их проведения. Ведь раньше голосовали весной, а осенью многие обнинцы попросту укатят на свои огороды, сообщает 16 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на городской общественно-политический еженедельник «ВЫ и МЫ».

Кстати, мнение мэра первого науокграда России разделяет и экс-депутат городского Собрания Обнинска Светлана Грачева, которая полагает, что явка избирателей составит порядка 27%. «Ну, хотят люди (депутаты) хорошо пожить, пусть поживут, — рассуждает Светлана Павловна, — у простого населения после выборов вряд ли что изменится. Я не думаю, что у нас в Думе появится оппозиция, хотя бы фифти-фифти. Поэтому все останется, как есть».

А глава города Владимир Викулин уверен, что на явку избирателей в Обнинске повлияет погода, если на улице будет комфортно, то и недостатка голосов тоже не будет — утверждает газета «ВЫ и МЫ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в предстоящих выборах 18 сентября 2016 года участвуют 14 политических партий, 15 кандидатов зарегистрировано по одномандатным избирательным округам: Калужский — № 99 и Обнинский — № 100. В Обнинский округ вошли бывший Ленинский округ Калуги, а также город Обнинск, Бабынинский, Думиничский, Жиздренский, Жуковский, Козельский, Людиновский, Мещовский, Перемышльский, Сухиничский, Тарусский, Ульяновский, Ферзиковский, Хвастовический районы.