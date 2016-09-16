Отопительный сезон на Камчатке начнут раньше обычных сроков
Петропавловск-Камчатский, 16 сентября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. На Камчатке в крупнейших населенных пунктах — Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе, отопительный сезон начнется раньше срока — запитка систем уже идет, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь губернатора Камчатки Елена Стратонова, отметив, что именно глава региона Владимир Илюхин распорядился дать людям тепло раньше обычного.
По словам собеседника агентства, сейчас на Камчатке действует циклон, который принес дожди и понижение температуры воздуха. Этим и мотивировал свое решение губернатор. Он посчитал, что в дома пора дать тепло, так как стало уже достаточно холодно.
«В частности, похолодало в школах и детских садах. Мы получили по этому поводу уже несколько обращений от образовательных учреждений. В этой связи принято решение о старте отопительного сезона в краевой столице, Елизово и Елизовском районе. Соответствующее указание направлено главам муниципальных образований. Сегодня они начнут запитку систем отопления» — пояснила Елена Стратонова.
Как сообщало ИА REGNUM, обычно отопительный сезон начинается, когда средняя температура воздуха на улице в течение пяти дней подряд продержится на отметке +8 градусов или ниже. Сегодня в Петропавловске было до 12 тепла. Но начать отопительный сезон сегодня — решение уже принято. Идет запитка системы и батареи в домах людей станут горячими уже на следующей неделе.