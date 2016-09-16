Петропавловск-Камчатский, 16 сентября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. На Камчатке в крупнейших населенных пунктах — Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе, отопительный сезон начнется раньше срока — запитка систем уже идет, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь губернатора Камчатки Елена Стратонова, отметив, что именно глава региона Владимир Илюхин распорядился дать людям тепло раньше обычного.

LisaRedfern Батарея отопления

По словам собеседника агентства, сейчас на Камчатке действует циклон, который принес дожди и понижение температуры воздуха. Этим и мотивировал свое решение губернатор. Он посчитал, что в дома пора дать тепло, так как стало уже достаточно холодно.

«В частности, похолодало в школах и детских садах. Мы получили по этому поводу уже несколько обращений от образовательных учреждений. В этой связи принято решение о старте отопительного сезона в краевой столице, Елизово и Елизовском районе. Соответствующее указание направлено главам муниципальных образований. Сегодня они начнут запитку систем отопления» — пояснила Елена Стратонова.

Как сообщало ИА REGNUM, обычно отопительный сезон начинается, когда средняя температура воздуха на улице в течение пяти дней подряд продержится на отметке +8 градусов или ниже. Сегодня в Петропавловске было до 12 тепла. Но начать отопительный сезон сегодня — решение уже принято. Идет запитка системы и батареи в домах людей станут горячими уже на следующей неделе.