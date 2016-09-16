Москва, 16 сентября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении студентки МГУ Варвары Карауловой (её теперешнее имя — Александра Иванова), арестованной за попытку примкнуть к деятельности террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещено в РФ), передано в суд. Об этом сообщил адвокат Ивановой Сергей Бадамшин, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Варвара Караулова

По словам Бадамшина, обвинительное заключение утверждено. В октябре начнутся судебные слушания.

Напомним, Караулова была задержана при попытке пересечения турецко-сирийской границы в октябре 2015 года. Студентка московского вуза втайне от родных решила бежать в Сирию, где её ждал виртуальный знакомый — член ИГ (запрещено в России). По версии следствия, в Сирии студентка намеревалась присоединиться к террористической организации. Не исключено, что она уже участвовавала в вербовке сторонников экстремистской структуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа расследование в отношении Ивановой завершилось. После этого документы были направлены на утверждение в прокуратуру. Следующая инстанция — суд.