Дижон, Франция, 16 сентября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. При взрыве в жилом доме в городе Дижон (Франция) пострадали девять человек, сообщает телеканал France 3.

Unsplash Взрыв

Пострадавшие госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое. На месте происшествия работают врачи, спасатели и сотрудники коммунальных служб.

По предварительным данным, произошел взрыв бытового газа. Уточняется, что в результате взрыва здание в центре Дижона частично обрушилось.

Мэр Дижона Франсуа Ребсамен заявил, что к терроризму взрыв не имеет отношения.