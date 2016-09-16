Барнаул, 16 сентября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Эксперимент по выращиванию высокопротеиновых сортов сои в Алтайском крае, реализованный в этом году группой компаний «Юг Сибири», можно считать удавшимся. Исследование образцов, выращенных в Смоленском и Мамонтовском районах, показало, что качественные показатели алтайской сои не уступают той, что выращена на Дальнем Востоке — регионе, который является основным регионом возделывания этой культуры в России. Об этом сегодня, 16 февраля, информирует официальный сайт региона.

Светлана Шаповалова Алтайская соя

На Алтае были высажены канадские и белорусские сорта соевых бобов «Максус», «Кофу» и «Припять». За «самочувствием» растений в течение всего периода их созревания наблюдала международная команда высококвалифицированных специалистов из России, Белоруссии, Украины и Канады.

В этот масштабный пилотный проект компания вложила более 100 миллионов рублей (инвестиции направили на приобретение высокопродуктивных семян зарубежной селекции, средства защиты растений и дополнительное оборудование). Площадь соевых посевов составила более 2 тыс. гектаров и теперь аграрии готовятся к первой уборочной кампании.

Полученные результаты повлияли на намерение компании «Юг Сибири» увеличить посевные площади до 15 тысяч гектаров в течение последующих нескольких лет. Также ее специалисты порекомендуют хозяйствам региона включить в севооборот эту культуру и предлагают крестьянам.

По оценке песнях аграриев, выращивать сою хлопотно, но усилия того стоят. Сейчас рыночная стоимость сои составляет 34 тысячи рублей за тонну.

Как уже сообщало ИА REGNUM, год от года посевные площади сои в регионе увеличиваются. В 2014 году эта ценная кормовая культура занимала чуть меньше 20 тысяч гектаров, а летом 2015 года посевные площади сои увеличились уже до 25,4 тысяч гектаров. По данным на 1 января 2016 года аграрии Алтайского края собрали 27,9 тысяч тонн бобов сои в первоначально оприходаванном весе, что более чем на треть превышает показатели предыдущего периода.

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Сою из элитных семян на Алтае выращивают также в агрохолдинге «Гудвилл».