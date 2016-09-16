Краснодар, 16 сентября, 2016, 11:48 — ИА Регнум. В Краснодарском крае сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего наркоторговца. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР 16 сентября, попытка реализовать синтетический наркотик оказалась неудачно.

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Действовал 16-летний житель Новороссийска не один. Вместе с ним за преступление придется ответить и его 23-летнему знакомому. Обоим уже предъявлено обвинение за покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенного группой лиц по предварительному сговору в значительном размере. Молодых людей заподозрили сразу в двух эпизодах противоправных деяний.

На сделку с законом в августе текущего года злоумышленники пошли, желая заработать. По версии следствия, вместе с еще одним «коллегой», личность которого пока не установлена,

Они приобрели синтетические наркотики для дальнейшей продажи. «Белую смерть» предприимчивые молодые люди расфасовали и спрятали в заранее подысканные тайники. О местах закладок они сообщали своему подельнику, который размещал объявления о продажи наркотиков на общедоступном сайте в сети Интернет.

Довести свой умысел до конца молодые люди не смогли. Их автомобиль для досмотра остановили сотрудники полиции. В машине они нашли предметы для расфасовки наркотических средств, а из тайников было изъято более 0,79 грамма наркотиков, что является значительным размером.

За содеянное злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, крупная партия наркотиков была изъята весной ткущего года в Сочи. Распространителя запрещенных веществ задержали с поличным. При обыске съемной квартиры 31-летннго приезжего из соседнего государства полицейские обнаружили и изъяли 590 граммов наркотических веществ, электронные весы и пакеты для расфасовки разовых доз.