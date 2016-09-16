Москва, 16 сентября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Спрос на российское голубое топливо в странах, которые расположены по маршруту «Северного потока-2», стремительно растет. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

«Мы («Газпром») продолжаем фиксировать повышенный спрос на российский газ в странах, расположенных по маршруту «Северный поток-2», — говорит он. — Например, рост поставок «Газпрома» в Германию с 1 по 15 сентября составил 27,9% по отношению к первой половине сентября 2015 года, в Австрию — 39,7%, в Данию — 221,8%».

При этом Миллер добавил, что проект «Северный поток-2» реализуется в соответствии с графиком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект газопровода «Северный поток — 2» возник после срыва проекта газопровода «Южный поток», который должен был доставить российский газ в Южную Европу в обход Украины.

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