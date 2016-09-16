Москва, 16 сентября, 2016, 11:46 — ИА Регнум. В России по состоянию на начало сентября 2016 года количество граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, составило 621,9 тыс. человек. Именно столько граждан имеют просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов). Таким образом, с июня 2016 года количество потенциальных банкротов увеличилось на 4,1% или на 24,9 тыс. человек (на конец июня 2016 г. — 597,4 тыс. человек). Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Микрозаймы

При этом основная часть граждан — потенциальных банкротов по-прежнему приходится на сегмент необеспеченного кредитования: кредиты на покупку потребительских товаров — 62,8% от общего числа потенциальных банкротов и кредитные карты — 9,7%.

Количество потенциальных банкротов по займам микрофинансовых организаций насчитывает 2,2% от общего числа граждан, подпадающих под закон о банкротстве, а по ипотеке и автокредитам — 2,3% и 8,2% соответственно. Долг еще 14,8% потенциальных банкротов сложился из кредитов разных видов.

В структуре потенциальных банкротов наивысший рост продемонстрировали граждане, имеющие кредиты на покупку потребительских товаров (увеличение доли на 1,8%), а также займы микрофинансовых организаций (+0,3%). Незначительно увеличились доли банкротов по автокредитам (+0,2%) и ипотеке (+0,1%). При этом несколько сократилась доля потенциальных банкротов по кредитам различных типов (-1,8%) и кредитным картам (-0,8%).

В регионах РФ наибольшая динамика роста потенциальных банкротов за прошедший период была отмечена в Новгородской (+15,6%) и Курской (+14,4%) областях, Республике Алтай (+13,7%), а также в Белгородской (+12,5%) и Владимирской (+11,7%) областях.

При этом в ряде регионов количество граждан, подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, наоборот, сократилось. Так, в Республике Карачаево-Черкесия их количество снизилось на 9,5%, в Кабардино-Балкарской Республике — на 7,4%, в Ненецком АО — на 6,4%, в Чеченской Республике — на 5,1%.

«Количество потенциальных банкротов растет достаточно тревожными темпами. Очевидно, что основной причиной такой динамики является продолжающееся снижение реальных доходов граждан, которым все сложнее обслуживать имеющиеся кредитные обязательства», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.