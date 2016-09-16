Астана, 16 сентября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Казахстанская промышленность по итогам первого полугодия показала спад на 2,3%. Согласно отчету Комитета по статистике Министерства национальной экономики, снижение объемов производства наблюдалось в Кзыл-Ординской, Кустанайской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской областях и в Алма-Ате. Увеличение зафиксировано в 9 регионах республики.

Адольф фон Менцель. Металлургический завод

Индекс физического объема промышленной продукции по сравнению с данными за аналогичный период 2015 года составил 97,7%. При этом по состоянию на 1 августа 2016 года в республике было произведено продукции на общую сумму 11,5 трлн тенге (2,3 трлн руб.). Общее количество предприятий и производств составило 2040 единиц.

Согласно статданным, в январе-августе 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросла добыча природного газа на 3,5%, металлических руд (4,5%), необработанного золота (20,1%). При этом в сообщении отмечается, что объем производства необработанного золота в январе-августе 2016 года составил 47 208 кг. Вместе с тем, в рассматриваемом периоде произошло снижение объема производства необработанного серебра на 6,2%. Всего было произведено 808 018 кг необработанного серебра.

В Комитете по статистике отмечают также падение добычи сырой нефти — на 4,9%. При этом ее удельный вес в республиканском объеме промышленной продукции составил 38,4%.

Общий объем добычи сырой нефти за первое полугодие составил 42 754 700 тонн.

Что касается изменения объемов промышленной продукции по регионам, то наибольший рост зафкисирован в Южно-Казахстанской области (4,5%). В Кзыл-Ординской области за январь-август 2016 года произошло падение объемов на 10,9%.

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в отчетном периоде индекс физического объема составил 95,2%. Уменьшилась добыча сырой нефти (95,1%), угля и лигнита (93,5%) и железных руд (84,2%).

В обрабатывающей промышленности производство возросло на 0,7%. Увеличилось производство продукции металлургической промышленности (108,3%), продуктов нефтепереработки (100,4%), продуктов питания (103,8%) и основных фармацевтических продуктов (102,5%).

В электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании индекс физического объема составил 99,4% за счет снижения объемов производства, передачи, распределения электроэнергии (на 0,5%), системы подачи пара и кондиционирования воздуха (на 1,9%).

В водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов индекс физического объема в январе-августе 2016 года составил 95,4%.

Напомним, 1 июля 2016 года на совещании по итогам реализации программы индустриализации за I полугодие 2016 года президент Казахстана заявил, что одним из важнейших результатов программы индустриализации стало опережающее развитие обрабатывающих отраслей.

«По темпам роста обрабатывающая промышленность в 1,4 раза опережает горнодобывающий сектор. Тем самым улучшается структура нашей экономики. Обрабатывающая промышленность Казахстана продолжает демонстрировать положительные результаты. Как мы все видим, экономика страны испытывает мощное внешнее давление, выраженное в снижении цен и спроса на наши товары. Экономическая активность в стране поддерживается во многом благодаря масштабным государственным инвестициям. Поэтому сегодня важно формирование новых источников роста экономики. В этой связи, в предстоящие годы необходимо сосредоточить усилия правительства на нескольких экспортоориентированных приоритетных отраслях. В производственной сфере ими должны стать, например, производство продуктов питания, металлургия, машиностроение, агро‑ и нефтехимия. В сфере услуг следует обратить внимание на транспорт и логистику, здравоохранение, образование, инженерно-технические услуги и туризм. Необходимо добиться увеличения несырьевого экспорта к 2025 году в 2 раза, по сравнению с 2015 годом — отметил Нурсултан Назарбаев.

В стране при этом действует государственная Программа индустриально-инновационного развития Казахстана на 2015 — 2019 годы. Согласно целям программы, к 2019 году Казахстан должен достичь следующих экономических показателей к уровню 2012 года: прироста объемов произведенной продукции обрабатывающей промышленности на 43% в реальном выражении; роста валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности не менее чем в 1,4 раза в реальном выражении; роста производительности труда в обрабатывающей промышленности в 1,4 раза в реальном выражении; роста стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,1 раза; снижения энергоемкости обрабатывающей промышленности не менее чем на 15%; роста занятости в обрабатывающей промышленности на 29,2 тыс. человек. Общие расходы, предусмотренные в республиканском бюджете на реализацию программы в 2015 — 2019 годах, составят 643,9 млрд тенге (128,7 млрд руб.)