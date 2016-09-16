Красногорск, 16 сентября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. С начала кампании по вакцинации жителей Московской области от гриппа в конце августа 2016 года прививку от болезни сделали уже более 400 тысяч человек, в том числе более 40 тысяч детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

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«С конца августа 2016 года от гриппа привито 402 844 жителя Подмосковья, в том числе 46,8 тыс. детей», — пояснила Забралова.

По ее словам, с начала вакцинации в область поступило 650 тысяч доз вакцин для взрослых и 108 тысяч доз для детей, для которых вакцинация особенно показана. Кампания продлится в области до 1 декабря.

«Грипп протекает тяжелее других респираторных вирусных инфекций и может вызывать осложнения. Вакцинация же является наиболее эффективным методом профилактики гриппа. Особенно вакцинопрофилактика рекомендуется группам риска: пожилым, людям с хроническими заболеваниями, беременным и детям. Детей можно прививать от гриппа с полугода», — заключила Забралова.

Отметим, в 2015 году против вакцинацию от гриппа прошла 1 644 тыс. жителей Подмосковья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прививать население от гриппа в этом году стали с 22 августа, а детей — с 5 сентября. Всего власти региона рассчитывают, что вакцину получат более 2,5 миллионов человек.