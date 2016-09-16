Братислава, 16 сентября, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Европейский союз находится в критической ситуации и его проблемы не могут быть решены на одном заседании, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Братиславе, сообщает 16 сентября Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

«Не нужно ожидать, что проблемы Европы решатся за один саммит, мы находимся в критической ситуации — необходимо предпринять определенные действия, чтобы улучшить ситуацию», — сказала Меркель журналистам.

На саммите в словацкой столице будут обсуждаться вопросы, связанные с новой волной миграционного кризиса, а также приоритеты в области безопасности и оборонной мощи блока.