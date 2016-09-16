Грозный, 16 сентября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. В Чечне в единый день голосования 18 сентября состоятся досрочные выборы депутатов республиканского парламента четвертого созыва. В выборах в законодательный орган участвуют четыре партии. Общее число претендентов на депутатский мандат составляет 208 человек. Предстоит выбрать 41 депутата в законодательный орган, сообщили ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе избиркома региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Самый многочисленный список у «Единой России» — 62 кандидата. В списке регионального отделения партии «Патриоты России» 51 человек, у КПРФ — 52 кандидата. Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в своем списке представила 43 кандидата.

Напомним, парламент Чечни заявил о своем самороспуске и прекратил свою деятельность 16 июня 2016 года. Причину такого решения депутаты объясняли желанием сэкономить бюджетные средства на выборах. В единый день голосования в республике должны состояться выборы главы региона и выборы депутатов Госдумы, а также выборы депутатов в органы местного самоуправления. Очередные выборы парламента должны были состояться в сентябре 2018 года.

Парламентский корпус первого созыва, избранный в конце 2005 года, также объявил о своем самороспуске в июне 2008 года. В 2017 году в республике были приняты поправки в ряд статей Конституции Чечни о том, что второй и последующий созывы парламента должны состоять из одной палаты с 41 депутатом и избираться на пять лет.

Бывший в то время спикером Народного собрания Дукуваха Абдурахманов объяснил возможность завершения деятельности парламента с помощью самороспуска, не дожидаясь окончания срока, стабильной политической и социальной ситуацией в регионе.

В первом созыве парламент Чечни он состоял из нижней и верхней палаты (Народного собрания и Совета Республики) и насчитывал 58 депутатов. В выборах парламента второго созыва участвовали 345 кандидатов в депутаты, выдвинутые от семи региональных отделений политических партий.

Как сообщало ИА REGNUM, в предстоящий день голосования в Чечне будут проходить выборы главы республики, депутатов в Госдуму РФ, депутатов в органы местной власти и дупутатов в парламент ЧР. В Чечне создано 468 избирательных участков, 19 из них — расположены на территории воинских частей, больниц и СИЗО. Число избирателей, которые могут принимать участие в выборах, составляет 665 572 человек.