Москва, 16 сентября, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Государственный Академический театр кукол имени Образцова (Москва) сегодня, 16 сентября, празднует 85-телний юбилей, передаёт телеканал «Культура».

kemotdyh.ru Театр кукол

Отмечается, что этот московский театр был создан при Центральном доме художественного воспитания детей. Кукольный театр Образцова считается одним из известнейших в мире.

Комментируя творческую деятельность театральной труппы, режиссер-постановщик Екатерина Образцова отметила, что театру по силам реализовать фантазии такого литературного персонажа как Дон Кихот.

«Мы можем сделать все, чего он начитался. Всех этих химер, драконов, превращения — льва в девушку. Это все для нас возможно. Мы это любим и умеем делать», — сказала она.

Уточняется, что премьера «Дон Кихота» состоится 6 октября и в этот же день в театре начнётся Международный фестиваль кукольных театров мира. Свои спектакли представят Китай, Вьетнам, Болгария, Франция, Испания.