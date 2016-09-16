Париж, 16 сентября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Результатом работы телескопа Gaia в течение 14 месяцев стало создание наиболее подробной карты Млечного пути. Каталог звезд на текущий момент содержит данные о более чем миллиарде звезд, сообщает Space.com.

insspirito Звездное небо

Миссия Gaia, сканирующая звездное небо, начала работу в 2014 году. С ее помощью ученые Европейского космического агентства (ESA) классифицировали данные об 1 млрд 142 млн звёзд в нашей галактике.

Для 2 млн звезд специалистам удалось рассчитать значения расстояний до Земли и траектории движения. С помощью телескопа Gaia, работа которого рассчитана на 5 лет, астрономы хотят составить подробный справочник и беспрецедентно точную трёхмерную модель Млечного пути.

Однако возможности миссии ограничены: Gaia сможет классифицировать не более чем 1% звезд в галактике. По оценкам ученых, всего в Млечном пути насчитывается от 200 до 400 млрд звезд.