Владимир, 16 сентября, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова впервые лично прокомментировала скандал вокруг закупки шикарной мебели и сантехники за 1,9 млн рублей. В интервью телеканалу ГТРК «Владимир» глава региона заявила, что закупка отменена, а также, что все заявления против нее — ложь и провокация.

steinchen Туалетный ершик

«Девять тысяч торгов. Девять тысяч. Мы в последнее время очень жестко наводили там порядок, потому что наших компаний было ноль целых ноль десятых. Сейчас в основном выигрывают наши предприятия и компании… Как только я узнала про эти торги, я сказала сразу их отменить. Потому что 9 тысяч торгов, я не занимаюсь, не слежу каждый день за этими торгами. Есть подразделения и так далее. Могу вам сказать, что эти торги отменены», — сказала Светлана Орлова.

Однако остановиться на этом губернатор не смогла и продолжила свой монолог уже поднадоевшими рассказами о том, сколько провокаций было против нее в ходе работы по наведению порядка в сфере ЖКХ. Не забыла глава региона сказать и о том, что стоит ждать лжи из-за того, что региональные власти взялись за лесную сферу, и о том, что за люди пишут неправду.

«Наведение порядка — это сложный вопрос. Торги отменены, никто ничего не покупает, люди, которые это делали, наказаны. Я вообще открыта для диалога и ничего не боюсь, жители области это увидели. Но есть такой момент: «А как же так, а там написали». Так они пишут. Кого они сегодня представляют, какую партию? Мы агитацию не делаем и про это не говорим. Но мы прекрасно понимаем, что во время выборов от людей, у которых нет конкретики, идет ложь и провокация. Но нас этим не возьмешь», — заявила Светлана Орлова.

ИА REGNUM напоминает, что в середине августа разразился скандал вокруг аукциона, который объявило управление административными зданиями администрации Владимирской области. За счет «внебюджетных источников» заказали кровать стоимость 345 тысяч рублей, прикроватную тумбу за 207 тысяч рублей, шкаф за 600 тысяч рублей, и самое смешное — держатель для мыла за 17 тысяч рублей, крючок для полотенца за 13 тысяч рублей и ершик для туалета за 23 тысячи рублей. Всего мебель закупили на 1,9 млн рублей.

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Первым о более чем странной закупке заговорило издание «Томикс», которое принадлежит кандидату в депутаты Госдумы от партии «Гражданская платформа» Сергею Казакову.

К слову, другой член партии — предприниматель Александр Филиппов, — выпил много крови губернатора во время выборов в 2013 году. Сейчас он осужден на четыре года лишения свободы по статье «Присвоение или растрата имущества, совершенных в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Читайте также: Глава владимирского отделения «Гражданской платформы» приговорен к 4 годамВыборы депутатов Госдумы состоятся 18 сентября. Во Владимирской области в двух одномандатных округах зарегистрированы 19 кандидатов. При этом даже сторонним наблюдателям ясно, кого поддерживает глава региона. На встрече с сельскими старостами Светлана Орлова заявила следующее: «Речь сегодня идет о будущем нашей страны. Дума — это стабильность. У нас Аникеев, Игошин, Макаров, Ревенко… Люди должны понимать: изменения будут тогда, когда мы будем все вместе, когда мы не будем слушать этих демагогов и злыдней, которые за деньги проплаченные просто пишут неправду. Неправду. Область сегодня имеет серьезное движение вперед».