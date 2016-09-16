Москва, 16 сентября, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, устанавливающее приоритет товаров и услуг российского производства перед иностранными при госзакупках.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ. Новые правила вступят в силу 1 января 2017 года. В постановлении отмечается, что меры призваны стимулировать развитие всех отраслей российской экономики.

Ранее премьер-министр РФ заявил, что обеспечение приоритета своих товаров и услуг — это задача государства., а принимать решения о госзакупках необходимо с учетом интересов потребителей.