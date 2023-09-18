Владикавказ, 16 сентября, 2016, 11:30 — ИА Регнум. В РСО-Алания продолжается реализация региональной адресной программы переселения из аварийного жилья. Как сообщает 16 сентября корреспондент ИА REGNUM, в рамках ее выполнения новое жилье получат 998 семей.

Александр Лактионов. Переезд на новую квартиру. 1952

В благоустроенные квартиры граждане переедут в конце третьего квартала 2017 года. К этому времени должна завершиться программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», которая взяла старт в 2013 году. Новоселье справят жители республики, проживающие сегодня в аварийных домах, признанных таковыми до 2012 года. Дома для них возводятся в городе Владикавказе и сельских муниципальных районах.

Средства на реализацию программы составляют 1 млрд 345 млн рублей. Большую часть из указанной суммы выделил федеральный бюджет, остальные деньги выделяются на условиях софинансирования из республиканского бюджета, а также из казны районов, в которых возводятся дома. Без помощи со стороны участников программы Федеральным Фондом содействия реформированию ЖКХ заявки на финансовую поддержку не рассматриваются.

До конца текущего года, как пояснили в правительстве РСО-Алания, жилье должны получить 211 семей. На этом этапе в программе участвуют города Моздок и Владикавказ, Пригородный и Правобережный районы.

Напомним, что в 2015 году республика получила из федерального центра на реализацию программы 179,17 млн рублей. Из этих средств было освоено 108,97 млн рублей, что позволило расселить 73 семьи (186 человек) в Моздоке, Беслане и в селении Эльхотово.