София, 16 сентября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Болгария запросила у Европейской комиссии финансовую помощь в размере 160 млн евро ($ 180 млн), чтобы защитить свои границы и остановить поток беженцев в страну, заявила Румяна Бъчварова заместитель премьер-министра Болгарии, сообщает 16 сентября Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Мы подали три заявки в Европейскую комиссию на общую сумму в 160 миллионов евро ($ 180 млн). Мы запросили техническую поддержку, финансовую помощь для создания системы видеонаблюдения и осуществления оперативной деятельности», — сказала Бъчварова.

Более миллиона людей из стран Ближнего Востока и Африки, спасающихся от военного конфликта, прибыли в Европе в 2015 году. Большое количество беженцев попало в Европу через территорию Турции и Болгарии. Болгария заявила, что миграционные потоки через ее территорию существенно увеличились с июня 2016 года.