Волгоград, 16 сентября, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Экологи установили сразу несколько причин неприятного, едкого запаха, от которого страдали жители южных районов Волгограда. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете природных ресурсов и экологии 16 сентября, как оказалось, в районе Сарпинских озер горит не только камыш.

PublicDomainPictures Камыш

Очаги возгорания камыша и донных отложений с примесями промышленных отходов на площади почти 20 гектаров были выявлены на днях в ходе рейда, проведенного инспекторами ведомства, на границе Красноармейского и Светлоярского районов. По имеющейся в облкомприроды информации, более 20-ти лет назад сюда свозили жидкие промышленные отходы от крупных предприятий южного промузла.

Примерно на 5 гектарах растительность полностью выгорела, но судя по задымлению, глубинные процессы здесь не прекращаются. При этом горит не только камыш, но и отходы организаций и предприятий, которые уже образовали здесь несанкционированные свалки. Едкую пелену дыма и продуктов горения северный ветер гнал на жилые массивы Красноармейского района, поселки Малые и Большие Чапурники и дачные общества.

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Волгоград накрыло ядовитое облако хлористого водородаВ облкомприроды отметили, что свалки в этом районе были выявлены еще весной этого года, однако местные власти до сих пор не приняли необходимых меры по их ликвидации. Специалисты утверждают, что именно отходы, горящие вместе с камышом и донными отложениями, стали причиной загрязнения атмосферного воздуха.

Также были обследованы и закрытые полигоны и свалки в Кировском районе. Там по-прежнему фиксируется глубинное горение отходов производства и потребления на общей площади более 220 кв. метров. Как только ветер меняется в северо-западном направлении, от продуктов горения и загрязняющих вещества становится трудно дышать жителям жилых массивов.

Напомним, многочисленные жалобы от жителей южных районов Волгограда на удушливый запах гари стали поступать в начале текущего месяца. Инспекторы облкомприроды начали в круглосуточном режиме проводить рейдовые обследования в южной промзоне, а также отбор проб атмосферного воздуха.

Экологи не исключают, что, возможно, будут найдены и другие источники негативного воздействия на атмосферный воздух. Рейды по их поиску, в том числе среди юридических лиц и ИП, работающих в южных районах Волгограда, специалисты намерены продолжать.