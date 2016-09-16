Москва, 16 сентября, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Биржевой курс рубля в начале торгов снизился к основным валютам, свидетельствуют данные Московской биржи 16 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль к доллару

К 10:00 мск доллар США подорожал на 14 копеек и составил 64,91 рубля. Биржевой курс евро к этому времени вырос на девять копеек — до 72,96 рубля.

Далее доллар продолжил рост, и в 10:15 мск преодолел отметку в 65 рублей — 65,01 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многие эксперты считают: ключевым событием 16 сентября для валютного рынка России станет заседание совета директоров Банка России.