Красноярск, 16 сентября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. На всех избирательных участках Красноярска будет организовано видеонаблюдение. Как заявила накануне председатель Центризбиркома Элла Памфилова, правительство выделило 120 млн рублей на оборудование видеокамерами избирательных участков в двенадцати городах-миллионниках. Таким образом, треть всех избирательных участков будут оснащены средствами видеонаблюдения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Все избирательные участки города Красноярска будут оборудованы видеокамерами, но только Красноярска», — сообщила ИА REGNUM секретарь Избирательной комиссии Красноярского края Валентина Кожемякина.

Она затруднилась сообщить, поступили ли обещанные федерацией средства, а также куда будут поступать данные с видеокамер, и кем они будут обрабатываться.

В ходе брифинга с журналистами 15 сентября председатель избирательной комиссии Красноярского края Константин Бочаров пообещал красноярцам «честные выборы». Он также предупредил, что на сегодняшний день у избирательной комиссии есть данные о том, что в регионе запланировано проведение различных «незаконных действий» с целью повлиять на мнение избирателей, таких как подкуп, массовый подвоз избирателей и «карусели».

По словам Бочарова, из поданных в комиссию за время предвыборной кампании 145 жалоб и обращений, не около 100 касались незаконного оповещения и агитации, однако подтвердились из них только 16. Материалы по подтвержденным фактам были направлены в полицию.

Рассказывая о готовности пресекать мелкие нарушения, касающиеся агитации и проведения голосования, Бочаров не стал особенно заострять внимание на нарушениях, которые могут возникнуть при подсчете голосов и выдаче конечного результата.

Как заявил ИА REGNUM полтикомментатор Данил Дмитриенко, предстоящие выборы действительно могут быть честными.

«Выборы вполне могут пройти без особых нарушений. На мой взгляд, проблема только в том, что принять участие в выборах изначально могут лишь люди, обладающие достаточной финансовой или административной подпиткой, то есть угодные чиновникам или крупным бизнесменам. Небогатые россияне, будь они хоть трижды умные или честные, не в состоянии организовать себе мощного пиара или провести массовый сбор подписей для регистрации», — отметил он.

Напомним, что в единый день выборов 18 сентября в Красноярском крае будут действовать 2196 избирательных участков. Причем порядка 1,5 тыс. жителей труднодоступных и удаленных территорий уже проголосовали.