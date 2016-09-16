Великий Новгород, 16 сентября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. По состоянию на 1 сентября 2016 года, государственный долг Новгородской области составил 15 млрд 439,2 млн рублей, что составляет 70,5% от объёма доходов областного бюджета. Как сообщили в ответ на редакционный вопрос ИА REGNUM в департаменте финансов региона, бюджетные кредиты составляют 68,8% всех заимствований региона — 10 млрд 626,1 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Коммерческим банкам область должна 4 млрд 752,3 млн рублей (это 30,8% в структуре госдолга), ещё 60,8 млн рублей (0,4%) — государственные гарантии. Согласно информации департамента финансов Новгородской области, коммерческие кредиты региона взяты в трёх банках.

При этом 3 млрд 350 млн рублей из общей сумму коммерческих заимствований Новгородская область должна ПАО «Сбербанк России». Три коммерческих кредита в этом банке были взяты под 13,5% годовых во второй половине 2015 года: 19 августа на сумму 1,1 млрд рублей, 5 октября на сумму 1,25 млрд рублей, 22 декабря 2015 года на сумму 900 млн рублей — этот кредит область должна погасить в срок до 19 декабря нынешнего года. Сроки погашения остальных — сентябрь 2017 года.

Также Новгородская область должна 100 млн рублей ПАО «Банк ВТБ» — эти средства были привлечены 25 марта 2015 года под 15% до марта 2017 года.

Кроме того, 1 млрд 402,3 млн рублей коммерческого кредита область привлекла уже в этом году — 25 мая 2016 года в АО Банк «Северный морской путь», под 13% на год: до 24 мая 2017 года.

По информации департамента финансов региона, расходы на обслуживание государственного долга региона на 2016 год запланированы в объёме 752 млн рублей.

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«Новгородская область входит в число регионов с устойчивой, стабильной бюджетной системой. Качество управления региональными финансами в Новгородской области по оценке Министерства финансов Российской Федерации признано надлежащим. Региону присвоена II степень качества управления финансами», — также сообщили в департаменте финансов Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам субботнего визита президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева в Новгородскую область глава региона Сергей Митин заявил, что председатель правительства РФ дал поручение Министерству финансов рассмотреть возможность выделения Новгородской области бюджетного кредита для замещения коммерческих займов. «Это позволит региону сэкономить 50 млн рублей», — заявил глава региона.

Напомним, бюджет региона на 2016 год сформирован без дефицита. Губернатор уже заявил о намерении регионального правительства продолжить эту практику далее, составив бюджет без дефицита и на 2017 год.