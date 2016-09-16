Челябинск, 16 сентября, 2016, 11:15 — ИА Регнум. В отношении коллекторов, которые звонками атаковали учительницу и блокировали работу челябинской гимназии №26, заведено уголовное дело, сообщили корреспонденту в пресс-службе Челябинской областной прокуратуры.

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Дело заведено после встречи сотрудников прокуратуры с учительницей и директором гимназии №26, которые вчера, 15 сентября, были приглашены в надзорное ведомство для выявления обстоятельств по фактам, изложенным накануне активистами Общероссийского народного фронта в обращении, представленном в ведомство.

В ходе предварительного расследования обстоятельств подтвердилось, что действительно сотрудники микрофинансовой организации (МФО) постоянно звонили на номера учительницы и гимназии, в которой она работала, тем самым фактически блокировав работу учебного заведения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Челябинская областная прокуратура получила обращение, в котором описывались поступающие в адрес учительницы химии челябинской гимназии №26 от микрофинансовой организации «В кармане» оскорбления и угрозы. В обращении сообщалось, что экс-супруг учительницы оформил микрокредит, в котором указал сведения о ней.