Калуга, 16 сентября, 2016, 11:14 — ИА Регнум.



fignetto Автомобиль, побывавший в аварии

В 19 час. 10 мин. 15 сентября на 89-м километре автомобильной дороги М3 «Украина» в Боровском районе Калужской области произошло столкновение трех автомобилей: «Нисан Тиана», «Шевроле Ланос» и ВАЗ-21 140.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России, предположительно виновник аварии 32-летний водитель иномарки «Нисан Тиана» двигаясь в сторону Калуги, на высокой скорости пытался проскочить перекресток на красный свет светофора, врезался в автомобили Chevrolet Lanos и ВАЗ-21 140, которые пересекали перекресток на разрешающий сигнал.

В результате дорожного происшествия пассажиры автомобиля «Шевроле Ланос» 56-летний мужчина и 33-летняя женщина, погибли на месте столкновения машин, а 38-летний водитель иномарки скончался в медицинском учреждении.

В шоковом состоянии водителя «Нисан Тиана» госпитализировали с диагнозом «закрытая черепно-мозговой травма, рваная рана головы и ушиб голени».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2016 года в 652 дорожно-транспортных происшествиях, пострадало более 880 человек, при этом 89 участников дорожного движения погибли, что превысило соответствующий показатель прошлого года на 7%.