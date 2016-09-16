Лондон, 16 сентября, 2016, 11:12 — ИА Регнум. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро члены сборной Великобритании принимали препараты, включенные в перечень запрещенных WADA веществ. 53 спортсмена получили на это терапевтическое разрешение, об этом заявило антидопинговое агентство Великобритании (UKAD), сообщает BBC.

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Теперь атлетам может грозить дисквалификация в случае, если их имена будут раскрыты, поясняет глава UKAD Николь Сапсид. По ее мнению, публикация данных о состоянии здоровья атлетов и перечня веществ, которые они принимают в настоящее время, является неуместной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хакеры Fancy Bears взломали базу данных Всемирного антидопингового агентства (WADA) и опубликовали часть сведений в интернете. Как следует из документов, WADA позволило употреблять запрещенные препараты десяткам спортсменов.

В их числе британцы Крис Фрум, Брэдли Уиггинс, Чарли Халл, Хизер Фишер и Сэм Таунсенд. Имена остальных атлетов из Великобритании пока не названы. Всего в Олимпиаде 2016 года в Бразилии приняли участие 366 спортсменов из Великобритании.