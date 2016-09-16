Петропавловск-Камчатский, 16 сентября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. На Камчатке все готово к проведению 18 сентября единого дня голосования, в рамках которого на полуострове подведут итоги 21-й избирательной кампании, основные из которых — выборы в Госдуму и Законодательное собрание региона. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, было заявлено сегодня на специальном совещании в правительстве края.

Уильям Хогарт. Выборы. Сбор голосов (фрагмент). 1755

Кроме двух крупных кампаний, в районах края пройдут выборы в органы местного самоуправления региона. В муниципальных образованиях будут избраны 12 глав, а также 51 депутат в 7 представительных органов. Все 194 избирательных участка прошли всевозможные проверки и готовы к работе с 8:00 воскресенья. Члены комиссий получили 1 022 629 бюллетеней, из них 979 200 по выборам в Госдуму и региональный парламент, 43 429 — в органы местного самоуправления региона. По состоянию на 15 сентября, в труднодоступных и отдалённых местностях, а также на судах, находящихся в море, досрочно проголосовали 5517 избирателей.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь МЧС Камчатки Юлия Ананьева, в день голосования безопасность на участках будут обеспечивать около 200 пожарных, спасателей и инспекторов пожарного надзора. «В случае возникновения нештатных ситуаций должностные лица готовы будут оперативно реагировать на возможные происшествия и выполнить действия по эвакуации и спасению людей», — сказала собеседник агентства.

К выборам подготовились и местные энергетики. Пресс-секретарь «Камчатскэнерго» Елена Симаева рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что была проведена специальная проверка всего оборудования и сетей. Во всех подразделениях энергокомпании введен режим повышенной готовности — запрещены любые виды плановых ремонтов, а также работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, потенциально способных привести к отклонению режима оборудования, обеспечено наличие необходимого резерва при возникновении нештатной ситуации.

В Госдуму по одномандатному округу от Камчатки претендуют шесть человек, а в Законодательное собрание, где 28 мест, 300 кандидатов — одномандатники и представители пяти политических партий. Камчатка будет первой в стране, где откроются и, соответственно, закроются избирательные участки.