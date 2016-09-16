Новосибирск, 16 сентября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Комментируя смерть 13-летней школьницы, которая произошла накануне, 15 сентября, на уроке танцев в Новосибирске, девушка, представившаяся сестрой погибшей, поделилась некоторыми подробностями: её сестра мало ела и уже теряла сознание во время занятий, сообщает городской портал «Новосибирск-News».

Эдгар Дега. Две отдыхающие танцовщицы. 1905—1910

Сестра уточнила, что школьница давно увлекалась танцами. Как-то она потеряла сознание, но врачи обещали, что «всё будет нормально». Девушка отмечает, что её сестра была практически без сил из-за диеты.

Последний обморок произошёл во время урока, и сразу же была вызвана бригада скорой помощи, однако спасти юную танцовщицу не удалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доследственная проверка по факту гибели школьницы началась 16 сентября — на следующий день после трагического инцидента. Учащейся общеобразовательной школы Ленинского района стало плохо на уроке танца. Через некоторое время она скончалась.