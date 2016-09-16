Москва, 16 сентября, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов и экологии РФ сформировало перечень отходов, захоронение которых запрещается. Реализация разработанных ведомством норм природоохранного законодательства, позволит до 2020 года кратно увеличить объем переработки отходов в России, сообщили в Минприроды РФ.

Alexas_Fotos Металлолом

Согласно разработанному Минприроды России проекту постановления правительства РФ, первую группу — вошли лом и отходы чёрных и цветных металлов, а также отходы оборудования и прочей продукции, содержащих ртуть, планируется запретить подвергать захоронению с января 2017 г.

Вторую группу — отходы бумаги и картона шин, покрышек, автомобильных камер, а также отходы продукции из термопластов, стекла и изделий из стекла (в части упаковки) — нельзя будет направлять на полигоны с 1 января 2018 г.

Третью группу — компьютерное, электронное, оптическое и электрическое оборудование, утратившее потребительские свойства, планируется перестать захоранивать с 1 января 2020 г.

Четвертая группа — несортированные отходы, включающие виды, указанные в перечисленных пунктах перечня, будут исключены из сферы захоронения с 1 января 2024 г.

Вступление в силу указанных положений данного ФЗ, а также установление перечня видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, обеспечит создание объектов инфраструктуры по утилизации отходов на территории субъектов РФ.

Кроме того, данная мера будет способствовать принятию регионами порядка сбора (в том числе раздельного) ТКО, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещенные к захоронению.