Санкт-Петербург, 16 сентября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Легковой автомобиль Mazda, на борту которого был размещен агитационный плакат партии «Единая Россия», пострадал от огня в Невском районе Петербурга. Как предполагают СМИ, причиной возгорания стал поджог.

oscarwcastillo Горящий автомобиль

Как сообщили сегодня в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о горящем автомобиле поступило в 00:51 от дома 23 по улице Пинегина. К месту ЧП выехали пять сотрудников на пожарной машине.

«В автомобиле марки Mazda сгорели сгораемые части. Сведения о пострадавших не поступали. В 01:18 пожар ликвидирован», — отметили в ГУ МЧС.

По данным издания «Мой район», на дверях автомобиля со стороны водителя наклеен стикер с символикой и лозунгом партии «Единая Россия», который используется в агитационной кампании партии на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Санкт-Петербурга.

Напомним, выборы состоятся в единый день голосования 18 сентября 2016 года.