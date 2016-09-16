Анкара, 16 сентября, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции задержали четырех человек, подозреваемых в подготовке террористических атак против дипломатических миссий Великобритании и Германии, сообщает 16 сентября Reuters со ссылкой на государственное агентство Anadolu.

relax.ru Задержание

Задержанных подозревали в связи с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ). Однако следственные органы не нашли никаких связей между задержанными и какой-либо террористической группировкой.

Напомним, посольство Великобритании закрыто для посещений уже пятый день подряд начиная с 12 сентября.