Москва, 16 сентября, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Ожидаемое 16 сентября понижение ключевой ставки Банка России и, соответственно, процентных межбанковских ставок не окажет существенного влияния на курс российской валюты. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский в преддверии заседания ЦБ, на котором, как ожидает большинство экспертов, ключевая ставка будет снижена на 0,5% до 10%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«На российскую валюту не оказывают влияния высокие ожидания по понижению основной процентной ставки с 10,5% до 10,0%. Мы не ожидаем, что понижение процентных ставок в России окажет заметное влияние на курс национальной валюты по причине незначительности уровня понижения ставок и чрезвычайно низкого объема ликвидности в местной финансовой системе. Более существенное снижение ставок, возможно, оказало бы должное влияние на внутренний валютный рынок. Однако вероятность такого исхода крайне мала», — сказал он.

Умеренно жесткая денежная политика ЦБ РФ, а также до максимума суженная ликвидность на рынках «не позволяют рублю как сильно падать, так и уверенно расти», отметил эксперт.

При этом, по словам Козловского, на валютном рынке рубль, как и следовало ожидать, получил поддержку после выхода данных по запасам нефти из США, хотя и до этого «не находился под давлением».

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16 сентября Совет директоров ЦБ примет решение о величине ключевой ставки.