Хельсинки, 16 сентября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Потери Финляндии от санкционной войны в период с декабря 2013 года по июнь 2015 года составляли более 100 млн долларов США в месяц. Об этом пишет финское издание Talouselämä.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Как заявил доцент Хельсинского университета Пертти Хаапаранта, санкции сильно ударили по финскому экспорту. В общем за время санкций Финляндия потеряла порядка трех млрд долларов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центральный банк Финляндии в своем последнем прогнозе отмечает, что промышленность страны сильно зависит от экспорта, показатели которого снижаются. В первом квартале 2016 года экспорт сократился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Аналитики обращают внимание на то, что наибольший спад фиксируется в поставках финских товаров на российский рынок.

Напомним, по итогам 12 месяцев 2015 года экспорт товаров из Финляндии в Россию упал на 32% и в стоимостном выражении составил 3,6 млрд евро. Сейчас, по данным финской таможни, РФ является лишь пятым по значимости экспортным рынком для Финляндии.

Ранее министр внешней торговли Финляндии Кай Мюккянен заявил о том, что резкое сокращение объемов финского экспорта в РФ связано со снижением цен на нефть и экономическим кризисом, а не с санкциями.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам мартовской встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё заявил о том, что в 2015 году товарооборот между двумя странами сократился на 40%. По словам российского президента, причинами спада в двусторонней торговле стали европейские санкции, ответные меры со стороны РФ, общее снижение экономической активности в мире и в Европе, снижение цен на традиционные российские экспортные товары, курсовая разница валют. «И всё это привело к тому, что Россия утратила первое место в торговле с Финляндией, пропустив вперёд Германию и Швецию. Но и Финляндия несёт определённые издержки. По нашим подсчётам, это чуть больше одного процента ВВП. И, уверяю вас, это никому не нравится», — подчеркнул Владимир Путин.

C огласно отчёту финского исследовательского института экономики ETLA, санкции оказали серьезное негативное воздействие на экспорт молочной и мясной промышленности Финляндии, а также на рентабельность отрасли в целом .

Отметим, осенью 2015 года Центральный Союз сельскохозяйственных производителей Финляндии МТК сообщил, что финские фермеры потеряли на российских контрсанкциях около 400 млн евро.