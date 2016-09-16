Москва, 16 сентября, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Стартовый матч плей-офф Кубка Дэвиса между Россией и Казахстаном перенесен из-за плохих погодных условий в Москве. Об этом сообщается в пятницу, 16 сентября, на сайте Федерации тенниса России.

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«В связи с погодными условиями в Москве, начало матча плей-офф Мировой группы Командного Чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» откладывается (ориентировочно до 11:00 мск)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если погода в российской столице не установится, начало будет перенесено еще раз.

Игра между Андреем Кузнецовым (Россия) и Александром Недовесовым (Казахстан) должна была начаться в 10:00 мск.

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