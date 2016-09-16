Москва, 16 сентября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден, бежавший из США и проживающий в Москве, комментируя доклад комитета по разведке палаты представителей американского конгресса, в котором его обвинили в фальсификациях, заявил, что недостоверные сведения есть не в обнародованных им сведениях об АНБ, а в докладе конгресса. Об этом он сообщил в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

По словам бывшего спецгента, зачитанный в конгрессе доклад искажён и довольно «бесхитростно». Авторы доклада обвинили его в фальсификациях оценок эффективности своей работы в спецслужбах, а также — в похищении ответов на вопросы теста, предложенного его тогдашним руководством.

«Заявление, что я «подделывал оценки эффективности работы»? Это удивительное заявление, учитывая, что я сообщил об уязвимости для хакеров системы ежегодной оценки результатов работы персонала ЦРУ», — написал Сноуден.

Напомним, американский спецагент Сноуден в 2013 году обнародовал секретную информацию АНБ о тотальной слежке за гражданами многих государств. Власти США заочно предъявили ему обвинения в шпионаже и объявили в международный розыск. Сноуден бежал из США в Гонконг, а затем — в Россию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 сентября комитет по разведке палаты представителей конгресса США обнародовал доклад, касающийся похищенных Сноуденом документов. По данным авторов доклада, большая часть сведений имела отношение к военным и оборонным секретам государства и не была связана с личной жизнью американских граждан. В результате Сноудену было отказано в статусе активиста, который пошел на разоблачения в интересах общества.