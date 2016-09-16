Киев, 16 сентября, 2016, 10:42 — ИА Регнум. 16 сентября МВФ переведет в Нацбанк Украины кредитный транш в размере 1 млрд долл., решение о выделении которого было принято 14 сентября. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По ее словам, транш будет направлен на увеличение международных резервов НБУ. «Мы получим транш от МВФ. Часть в специальных правах заимствования (СПЗ), часть в других валютах, потому что это 1 млрд долл», — сказала Гонтарева.

Она выразила надежду в то, что представители МВФ скоро приедут в Киев для обсуждения дальнейшего сотрудничества. При этом глава НБУ прогнозирует, что следующий транш МВФ для Украины составит 1,3 млрд долл. «Мы ожидаем, что этот транш будет 1,3 млрд. Мы надеемся, что они к нам приедут очень скоро», — рассказала Гонтарева.

Глава НБУ отметила, что основными требованиями МВФ были — принятие сбалансированного бюджета Украины на 2017 год и рекапитализация банковского сектора. «Основные требования: сбалансированный бюджет на следующий год. Со стороны НБУ — это продолжение рекапитализации банковского сектора. Также Нацкомиссия по финансовым услугам должна быть разделена — часть полномочий будет у НБУ, часть у комиссии по ценным бумагам на фондовом рынке», — добавила Гонтарева.

Вместе с тем, заместитель главы Нацбанка Олег Чурий заявил, что решение МВФ о предоставлении Украине кредита в 1 млрд долл свидетельствует о поддержке реформ в Украине и является сигналом для отечественных и внешних инвесторов.

В свою очередь, народный депутат, член фракции «Батькивщина» Иван Крулько выразил возмущение условиями меморандума Украины с МВФ. По его словам, МВФ требует поднять пенсионный возраст и оптимизировать систему образования (закрыть малые школы).

«Постепенная корректировка обязательного выхода на пенсию и дальнейшее сокращение списков лиц, которые имеют право на досрочный выход на пенсию. Дальше — расширение базы плательщиков единого социального взноса, установление более жестких требований к праву на получение минимальной пенсии. То есть предусмотрено повышение пенсионного возраста, усиление отчислений с доходов граждан в ПФ и более жесткие требования к выходу на пенсию вообще и получение хотя бы минимальной пенсии», — сказал Крулько.

Он также проинформировал о требовании МВФ закрыть малые школы, а их учеников перевести в лучшие школы, содействовать внедрению практики частного финансирования профтехучилищ, а также передать все учреждения здравоохранения на баланс местных бюджетов.

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